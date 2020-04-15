Yusuf Ziya Cömert: Bir bakanın geri dönüşünün bu şekilde kutlanmasıyla karşılaşmamıştık

İstifa’nın geri çevrilmesi, gözle görülür ve kulakla işitilir bir şekilde, tezahüratlarla, lamba yakıp söndürmelerle, kimi semtlerde mermi atışlarıyla kutlandı.

Böyle bir olayla, yani istifa eden bir bakanın geri dönüşünün bu şekilde kutlanmasıyla daha önce hiç karşılaşmamıştık.

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Ne oldu şimdi? Aslında hiçbir şey. Soylu istifa etti, istifası kabul edilmedi ve görevine döndü. Fakat bu hiçbir şeyin içinde çok şey var.

Kulislerdeki muhtelif dedikoduları kulak ardı ederek, her şeyin, istifanın, yeniden görevlendirmenin hayatın doğal akışı içinde cereyan ettiğini varsayarak söylüyorum.

Hayatın doğal akışı içinde tabandaki Süleyman Soylu sempatisi de test edilmiş oldu.

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Yusuf Ziya Cömert’in yazısı