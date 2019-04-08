Yusuf Ziya Cömert: Binali Bey’in yalnız bırakıldığına dair bir eleştiri

Bir eleştiri daha var. Kampanya sırasında Binali Bey’in yalnız bırakıldığına dair bir eleştiri.

“Yanına Milletvekili bile vermediler” diyor bir arkadaşım. “Hep eski Milletvekilleriyle dolaştı.”

Reklam

Bunu çalışmalara katılan bazı tanıdıklarıma sordum. Doğruladılar.

Katıldıkları bazı toplantılarda yeni milletvekillerinden kimseyi görmediklerini söylediler.

Yine de ‘yeni vekiller hiç katılmadı’ demek bana fazla geliyor.

Reklam

Eski vekillerin kampanyaya katıldıklarını biliyorum. Binali Yıldırım’ın yanında değilse bile kendi seçim bölgelerinde çalıştılar.

Belki organizasyon planlaması öyledir.

AK Parti teşkilatının tabanında yapılan bu eleştiriler gerçeğin tamamını değilse bile bir kısmını yansıtıyordur diye düşünüyorum.

Peki kimin hatası bunlar?

Tabii ki oy verenlerin değil.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı