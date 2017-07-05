Yusuf Ziya Cömert: Bilhassa kötü niyetli olmayanların tedbirli olması lazım

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Bugünlerde revaçta olan yürüyüş CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘adalet’ yürüyüşü.

Bugün gazetelere baktım. O kadar çok yazılmış ki… Benim yazım eksik olsa da olur.

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Olur mu?

Bence olur.

Kötü bir niyetleri yoksa, ‘adalet’ desinler yürüsünler.

Ya varsa kötü niyetleri?

Elimizde bir ‘niyet-ölçer’ yok.

Ama varsa bir kötü-niyet… Bir kaos tezgahlanıyorsa…

Bu temenni edilmez.

Fakat temenni etmemek hiçbir şeye mani değildir.

Görüyorsunuz, bir taraftan PKK kurcalıyor, öteden FETO sipariş veriyor.

Demek ki tedbirli olmak lazım.

Bilhassa kötü niyetli olmayanların tedbirli olması lazım.

Sonra da milletin.

İnşallah kazasız belasız biter.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı