Yusuf Ziya Cömert: Artık erken mi olur, geç mi olur, seçime kadar devam eder Biden işleri

Darbe yapmayacakmış ama, seçimle ‘devir’ecekmiş.

ABD’nin darbelerle, kumpaslarla ilişkili kirli, karanlık tarafını ifşa eden bir söz.

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Bir taraftan da Türkiye’deki seçmeni gaza getirmenin de en kestirme yolu.

Bu lafın üzerine erken seçim bile yapılır.

Muhalefet sevmedi Biden’ın açıklamalarını.

Haklılar.

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Muhalefeti ‘işbirlikçi’ mevkiine koyuyor.

Sen muhalefet olsan şevkin kırılmaz mı?

Biden’a verip veriştirdiler.

Sen kendi işine bak dediler. Bağımsızlık karakterimizdir dediler. Kimin iktidar olacağına millet karar verir dediler. 7 ay sonra piyasaya sürülmesi manidar dediler. Biden Erdoğan’ın değirmenine su taşımaktan vaz geçsin dediler…

Daha da diyecekler.

İktidar durur mu? O da diyecek.

Artık erken mi olur, geç mi olur, seçime kadar devam eder Biden işleri.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı