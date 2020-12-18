Yusuf Karataş: Yeni ‘süreç’ mümkün mü?

İktidarın fiili ortağı MHP’nin Lideri Bahçeli’nin “HDP’nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır” dediği, İçişleri Bakanı Soylu’nun “İspanya Batasuna’ya ne yapmışsa biz onu yapıyoruz” diyerek kayyum atamalarını savunduğu bir dönemde yeni ‘süreç’ mümkün mü ya da nasıl bir süreç olabilir?

Öncelikle Mehmet Kaya’nın açıklamaları, tek adam iktidarının yaşadığı ekonomik kriz ve siyasi sıkışmışlık nedeniyle gündeme getirdiği ‘reform’ların Kürt sermaye çevrelerinde yeni bir beklenti yarattığını gösteriyor. Kaya bu beklentiyi “Hem teşvik politikasının hem de Kürt sorununa yaklaşımın değişmesi gerekiyor” sözleriyle ortaya koyuyor.

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Yusuf Karataş’ın yazısı