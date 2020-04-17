Yusuf Karataş: Yayılmacı emeller koronavirüs dinlemiyor

Türkiye’deki iktidarın yayılmacı emelleri koronavirüs tehdidi de dinlemiyor. Dün iki ateş arasında bırakılıp savaşa sürülen askerlerin İdlib’e sevkiyatı bugün de koronavirüs tehdidine rağmen devam ediyor. Öte yandan BM’nin ateşkes çağrılarına rağmen aynı politika Serrac Hükümetine gönderilen silahlar ve savaşmak üzere Suriye’den gönderilen militanlar üzerinden Libya’da da devam ettiriliyor. Üstelik bu politika ve yapılan sevkiyatların kaçınılmaz olarak önümüzdeki dönem Türkiye’yi yeni gerilim ve çatışmaların içine sürükleyeceğini bile bile.

Yusuf Karataş’ın yazısı