Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yusuf Karataş: Suriye’ye operasyon güvenlik açığını büyütüp IŞİD’i yeniden canlandırabilir

Öte yandan ABD’nin operasyona ‘olur’ vermesi, bölgedeki hesaplarından vazgeçtiği anlamına gelmiyorsa-ki, bunu düşünmek en hafifinden politik saflık olur- bu hamlenin hem Türkiye’yi Suriye yönetimi ve müttefikleriyle ile karşı karşıya getirmesi ve hem de SDG ile çatışmaların seyrine bağlı olarak ABD ekseninde bir uzlaşmaya zorlaması ihtimal dışı değildir.

Böylesi bir tabloda Fırat operasyonu:

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Birinci olarak Türkiye’yi iki emperyalist güç arasındaki egemenlik mücadelesinin içine daha fazla çekecektir.

İkinci olarak, yaşanacak çatışmalar güvenliği sağlamak bir tarafa bölgedeki istikrarsızlığı ve güvenlik açığını büyütecek ve ayrıca IŞİD tehdidinin yeniden canlanabileceği koşulları ortaya çıkaracaktır.

Yusuf Karataş’ın yazısı

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