Yusuf Karataş: Suriye’de pozisyonun değişmediğini söylemek insanların aklıyla alay etmektir

Erdoğan, “Gururla söylüyorum ki Türkiye’nin pozisyonu, Suriye iç savaşının başlangıcından itibaren hiç değişmemiştir” diyor.

Erdoğan iktidarının yayılmacı emelleri ve cihatçı gruplarla iş birliği bakımından pozisyonunun değişmediği söylenebilir ama Esad rejimini devirme hedefiyle yola çıkıp bu rejimin en büyük destekçisi Rusya ile iş birliği noktasına gelindiği ortadayken ‘Pozisyonunun değişmediğini‘ söylemek insanların aklıyla alay etmektir. Elbette bu pozisyon değişikliğinin ve başta iş birliği yapılan Batılı emperyalistlerle karşı karşıya gelinmesinin nedeni, ABD’nin başını çektiği koalisyon güçlerinin IŞİD ile mücadele stratejisi kapsamında Kürtlerle iş birliği yapmaları ve Erdoğan iktidarının Kürtleri öncelikli tehdit konumuna oturtmasıdır.

Reklam

Yusuf Karataş’ın yazısı