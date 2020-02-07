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Yaramazlara biraz batar!

Yusuf Karataş: ‘Suriye’de ne işimiz var?’ diye sormak hakkımız

‘Gaflet’ sorusundan başlayalım.

Acaba Erdoğan, uyguladığı politikaların doğruluğundan ve halkın çıkarına olduğundan bu kadar emin olduğu için mi, yoksa bu politikanın yarattığı sorun ve tehditleri örtbas etmek için mi “Türkiye’nin Suriye’de ne işi var?” sorusunu soranları ‘gaflet içinde’ ve/veya ‘millete hasım’ olmakla suçluyor?

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Evet, bu soruyu defalarca sorduk ve sormaya devam edeceğiz.

Çünkü; 2011’de “Suriye’yi demokratikleştireceğiz” iddiasıyla yola çıkıp ülkeyi dünyanın dört bir tarafından Suriye’ye savaşmaya giden cihatçıların bir otobanına çevirirseniz ‘Suriye’de ne işimiz var’ diye sormaya hakkımız var.

Yusuf Karataş’ın yazısı

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