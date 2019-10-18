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Yaramazlara biraz batar!

Yusuf Karataş: Suriye’de bölge halkları kaderlerini kendi ellerine almalı

Bölge halklarının kaderlerini ellerine alabilmeleri için kendi aralarındaki etnik-mezhepsel gerilimleri bir taraf bırakarak emperyalistlere ve kendi ülke gericiliklerine karşı ortak mücadele etmeleri gerekiyor. Çünkü bir yanlışa karşı başka bir yanlışı savunmak bir doğru etmiyor.

Suriye üzerinden söylersek emperyalistlerin ikiyüzlü tutumları Türkiye’deki iktidarın operasyonunu haklı çıkarmıyor. Suriye’de kalıcı çözüm, ülkeye müdahale eden bütün dış güçlerin geri çekilmesinden ve ülkenin geleceğinin ülke halkları tarafından belirlenmesinden geçiyor.

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Yusuf Karataş’ın yazısı

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