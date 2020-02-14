Yusuf Karataş: Suriye yönetimi ve Kürt güçleri arasındaki görüşmeler önemli bir adım

Burada Suriye yönetimi ve Kürtler arasındaki görüşmelerin seyri bakımından önemli bir ihtimale daha değinmek gerekiyor. Rusya, M4 ve M5 otoyollarının kontrolünün sağlanmasından sonra -ki, bu konuda önemli bir mesafe kaydedildi- Erdoğan iktidarı ile yeniden anlaşmanın yollarını arayabilir. Çünkü Rusya, bugün İdlib’de karşı karşıya gelinmiş olsa da bölgedeki egemenlik mücadelesi bakımından Türkiye’deki iktidar ile son yıllarda yeni bir boyut kazanan ilişki ve iş birliğini olabildiğince sürdürmeyi kendi çıkarları için önemsiyor. Erdoğan iktidarının da bugünkü bütün sert söylem ve meydan okumalarına rağmen İdlib’den sonra elinde bulundurduğu diğer bölgelerden çıkmak zorunda kalmamak için böylesi bir uzlaşmayı kabul etmesi düşük bir ihtimal değildir.

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Sonuç olarak, Suriye yönetimi ve Kürt güçleri arasındaki görüşmeler, savaşın sonuna gelen Suriye’nin demokratik temelde kurulması yönünde atılmış önemli bir adım olarak anlam kazanıyor. Ancak bu adımın yaratacağı sonuçlar sadece Suriye’yle sınırlı kalmayacak; Türkiye’deki iktidar gibi yayılmacı emeller ve müdahale politikaları peşinde koşan rejimlere karşı demokrasi ve barış mücadelesi için de önemli bir dayanak olacaktır.

Yusuf Karataş’ın yazısı