Yusuf Karataş: Sorun ya da tehdidin kaynağı Suriye ya da Irak’ta değil

Toparlamak gerekirse: Atatürk bugün yaşasaydı Kürt sorununa nasıl bakardı, dün cumhuriyet rejiminin kuruluş sürecindeki yanlışta ısrar mı ederdi, bugün bunu bilmek mümkün değil. Ancak şurası açık ki, cumhuriyet rejiminin kuruluşundan önce sorunun ancak Kürtlerin siyasi statüsünün tanınmasıyla çözülebileceğini gören ve bunu defalarca ifade eden M. Kemal, yeni rejimin kuruluşundan sonra yeni Türk burjuvazisinin pragmatik çıkarları temelinde ‘ulus-devlet’ inşası adına bu gerçeği görmezden gelmeyi tercih etmiştir. Ve bugün devamcısı olma iddiasını taşıyan siyasi çevreler, geçen 90 küsur yılda bu politikanın ülkeye kaybettirdikleri ortadayken aynı yanlışta ısrar ediyorlar. Oysa bu politika cumhuriyet rejimini kuruluşundan bugüne demokratik olmaktan çok baskıcı bir rejime dönüştürmüş ve ayrıca emperyalistlerin de bu sorunu kendi çıkarları temelinde kullanmalarının de önünü açmıştır.

Bugün Türkiye için sorun ya da tehdidin kaynağı Başbuğ’un sandığı gibi Suriye ya da Irak’ta değil; içeride rejimin kuruluş sürecindeki yanlışı yeniden ve yeniden üreten politikalarda yatmaktadır.

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Yusuf Karataş’ın yazısı