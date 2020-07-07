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Yaramazlara biraz batar!

Yusuf Karataş: Sınır ötesi operasyonlarla baroların bölünmek istenmesi arasında nasıl ilişki olabilir?

Türkiye’deki iktidarın Libya savaşına dahil olması ile işçilerin kıdem tazminatının kaldırılmak istenmesi arasında bir ilişki olabilir mi?

Peki, sınırların ötesinde pençe, kaplan gibi adlarla sürdürülen operasyonlar ile baroların bölünmek istenmesi arasında nasıl bir ilişki olabilir?

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Ya İdlib’e yapılan askeri yığınak ile medyanın susturulmak, sosyal medyanın sansürlenmek istenmesi arasında?

İktidar, iç ve dış politikada, ekonomide her gün yeni adımlar atıyor. İktidarın sözcüleri her gün çıkıp toplum yaşamını ilgilendiren konularda yeni planlardan, ‘reform’lardan söz ediyorlar. Sonra büyük bir bölümü zaten iktidarın propaganda aracına dönüşen medya organlarında boy veren yorumcular hep bir ağızdan bu düzenlemelerin ne kadar gerekli olduğu konusunda bizi ikna etmeye çalışıyor.

Yusuf Karataş’ın yazısı

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