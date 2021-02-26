Yusuf Karataş: Şimdi değilse ne zaman!

Kürtlere yönelik bu politikalar; içerideki baskılar ve dışarıdaki operasyonlar, faşist bir rejim inşasının dayanağı haline getirilmeye çalışılıyor.

Garê operasyonu sonrasında burjuva muhalefetin bu operasyon üzerinden de olsa iktidarın Kürt sorununu şiddetle çözme politikalarını sorgulamaya yönelik tutumu ve sürdürülen tartışmalar, hem çözüm sürecini kimlerin sona erdirdiğini ortaya koymak ve hem de sorunun barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu göstermek ve gerici propagandanın etkisini kırmak için uygun koşullar yaratıyor.

Reklam

Böylesi bir tabloda Buldan, iktidarın çözüm sürecinde kendilerine/partilerine vadettiklerini yeri ve zamanı gelince açıklayacağını söylüyor.

Peki, şimdi değilse ne zaman!

Yusuf Karataş’ın yazısı