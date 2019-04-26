Yusuf Karataş: Sevsinler sizin kurucu değerlerinizi!

Gerek Davutoğlu’nun metninde ve gerekse zaman zaman Gül ve Babacan’a atfedilen yeni oluşum arayışları konusunda en dikkat çekici nokta bu arayışların merkezine ‘AKP’nin kurucu değerleri’ vurgusunun konulmasıdır. Dolayısıyla bu ‘kurucu değerler’ tartışmasız bir şekilde ülkeyi demokrasi ve refaha götüren ‘değerler’ olarak parlatılmakta ve AKP-Erdoğan’ın bu değerlerden uzaklaştığı için ülkedeki siyasi ve ekonomik durumun kötüye gittiği savunulmaktadır.

ABD emperyalizminin ‘ılımlı İslam’ projesi yürürlükteyken hükümete gelmiş/getirilmiş bir siyasi gelenektir söz konusu olan. Rolünü emperyalizmin bölge politikalarının taşeronluğu olarak belirlemiş ve bu temelde yayılmacı emelleri için cihatçı çetelerle bile iş tutmaktan geri durmayan, büyük tekellerin çıkarları temelinde işçi sınıfı ve emekçi halkın bütün kazanımlarına saldırmakta zerrece tereddüt etmeyen bir siyasi geleneğin ‘kurucu değerleri’dir tartışılan. Ve demokrasi bu siyasi gelenek için bugün olduğu gibi dün de iktidar yürüyüşünde kullanılan bir araç olmaktan fazlası değildi.

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O yüzden ‘kurucu değerler’ diyerek böylesi bir siyasi geleneği bir kez daha parlatmaya çalışıp geleceğimizi bunlara teslim etmek isteyenlere söylenebilecek tek bir şey var:

Sevsinler sizin kurucu değerlerinizi!

Yusuf Karataş’ın yazısı