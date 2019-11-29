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Yaramazlara biraz batar!

Yusuf Karataş: NATO’ya karşı Kürt kartı

Erdoğan iktidarı, ülke içinde Kürt sorununun demokratik çözümü ve Suriye Kürtleriyle diyalog için adım atmak, Suriye yönetimini muhatap alarak mülteci sorunu başta olmak üzere sorunlarını birlikte çözmeye dayalı barışçıl bir politika geliştirmek ve Türkiye’yi ekonomik, siyasi ve askeri olarak daha fazla yük ve tehditle karşı karşıya getiren silahlanma yarışından vazgeçmek yerine uygulaya geldiği yanlış politikalarda ısrar ediyor. 

NATO zirvesi öncesinde Kürt kartını oynamaya çalışan Türkiye’deki iktidar, anlaşıldığı kadarıyla kendi sorunlarını çözmek yerine, bu sorunları ciddi bir kriz yaşayan NATO’ya taşıyıp uyguladığı yanlış politikalara zaman kazandırmayı bir başarı olarak pazarlamak istiyor. 

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Yusuf Karataş’ın yazısı

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