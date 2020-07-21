Yusuf Karataş: Milliyetçi dış politika içerde faşist rejimin harcına dönüşüyor

İktidar ve medyasının ‘vatan savunması Sirte’de başlar’ yönlü propagandası, tekelci burjuvazinin ve onun iktidarının yayılmacı emellerinin bütün ülkenin/milletin çıkarına bir politikaymış gibi gösterilmesinin bir aracı olarak kullanılıyor.

Öte yandan dış politikadaki bu yayılmacı, savaş kışkırtıcısı ve milliyetçi politika, ülke içinde inşa edilmek istenen faşist rejimin harcına dönüştürülüyor.

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Öyleyse bugün kimi muhalefet partilerinin yaptığı gibi; iktidarın dış politikadaki bu gerici, saldırgan, yayılmacı hamlelerine seyirci/sessiz kalınarak içerideki faşist rejim inşasını durdurmak olanaklı görünmüyor!

Yusuf Karataş’ın yazısı