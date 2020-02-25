Yusuf Karataş: Libya’da yaşamını yitiren Türk askerleri gerçekten ‘milli çıkarları’ mı korumaya çalışıyor?

Dünyanın dört bir tarafından devşirilip Suriye savaşına gönderilen cihatçı militanların İdlib’i ellerinde tutmaları için Türk askerini kalkan yapmak mı, yoksa Suriye ordusunun yaptığı gibi kendi toprağı olan İdlib’i cihatçı çetelerden ve onların destekçilerinden kurtarmaya çalışmak mı?

Ayrıca şunları da sormak gerekiyor: Ülke sınırlarının çok ötesindeki Libya’da yaşamını yitiren Türk askerleri gerçekten ‘milli çıkarları’ mı korumaya çalışıyor? Dahası Erdoğan’ın daha önceki açıklamalarında inkar ettiği ama son açıklamasında Türk askeri ile birlikte Libya’ya gönderildiklerini açıkça kabul ettiği SMO (ÖSO) militanları da acaba ‘istiklal mücadelesi’ için mi oraya gönderildi?

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Yusuf Karataş’ın yazısı