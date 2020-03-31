Yusuf Karataş: Korona günlerinde İdlib ve Fırat’ın doğusu trafiği

Koronavirüsün birinci gündem olmayı sürdürdüğü bugünlerde bölgede (Ortadoğu) başkaca gelişmeler de oluyor. Bu gelişmelerin en önemlilerinden biri de geçtiğimiz hafta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun virüs nedeniyle dünyada hemen bütün yurt dışı ziyaretinin iptal edildiği bir dönemde Suriye’ye bir ziyaret gerçekleştirerek Suriye Lideri Esad ile görüşmesi oldu.

Nihayetinde koronavirüs de zamanla gündemden düşecek ama bölgedeki egemenlik/paylaşım mücadelesi daha uzun bir süre devam edecek. Dolayısıyla Şoygu’nun ziyareti, sadece Suriye’de değil, bölgede de en önemli aktörlerden biri konumunda bulunan Rusya’nın, Suriye’de siyasi çözüm ve bu temelde atılacak adımların planlamasına yönelik önemli bir hamlesi olarak anlam kazandı.

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Yusuf Karataş’ın yazısı