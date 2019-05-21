Yusuf Karataş: Kayyumların lüks ve şatafat konusunda nereyi örnek aldığı biliniyor

Mardin’in merkez ilçelerinden Artuklu, ülkenin ve bölgenin en önemli, güzel ve tarihi merkezlerinden biri. Bu yazı yazılırken ilçenin halkı 3 gündür susuzdu.

İlçedeki su kesintisinin nedeni Dicle Elektrik Dağıtım Şirketinin (DEDAŞ) belediyeye bağlı Mardin Su ve Kanalizasyon İşletmesinin (MARSU) borcunu ödemediği gerekçesiyle elektrikleri kesmesi.

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Peki, sizce bu borçlar kimin marifeti olabilir?

Bildiniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “halkın hizmetkarları” dediği kayyumların marifeti.

Kayyumların bıraktığı borç Batman Belediyesinde 307, Cizre Belediyesinde 220, Diyarbakır Yenişehir ilçesinde 178, Dersim Belediyesinde 68 milyon lira.

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Halkın yüzlerce milyon lirasını har vurup harman savuran kayyumların lüks ve şatafat konusunda nereyi örnek aldığı ise, herhalde biliniyor.

Yusuf Karataş’ın yazısı