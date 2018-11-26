Yusuf Karataş: Kayyım belediyeciliğinin iflası!

Kayyım uygulamasının 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında darbe ve darbecilerle mücadele adı altında Kürt hareketinin yerel yönetimlerinin tasfiyesi için uygulamaya konulduğu biliniyor. Başka bir deyişle bu uygulama o dönem fiilen uygulamaya konan tek adam rejiminin Kürt kentlerindeki yerel yönetim modeli olmuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkın iradesine darbe anlamına gelen kayyım uygulamasını mevcut belediye yönetimlerinin “halka hizmet etmediği”, “terörü desteklediği” vb. gerekçelerle açıklayarak kayyımlarla birlikte “halkla iç içe bir hizmet belediyeciliği”ni başlattıklarını ilan etmişti.

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Burada akla gelen ilk soru şu: Madem kayyımlarla birlikte halkla iç içe bir hizmet belediyeciliğine geçildiyse neden kayyımla yönetilen 11 belediyenin hepsinde adaylar açıklanmadı ve dahası bu adayların bugüne kadar “halkla iç içe hizmet belediyeciliği yapan” kayyımlar olacağı ilan edilmedi/edilemedi?

Yusuf Karataş’ın yazısı