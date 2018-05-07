Yusuf Karataş: İktidarın, ‘darbenin siyasi ayağı olmak’la suçladığı partilerin hiç mi suçu yok?

CHP ve İyi Parti başta olmak üzere iktidarın “darbenin siyasi ayağı olmak”la suçladığı partilerin hiç mi suçu yok?

Elbette var. Ama bu suç darbe destekçiliği değil. CHP başta olmak üzere bu partilerin suçu, adına ‘Yenikapı ruhu’ denen hortlağın canlandırılmasına destek çıkarak tek adam rejiminin, yani darbeyle mücadele adına kurulmak istenen dikta rejiminin inşasının önünü açmalarıdır. Dokunulmazlıkların kaldırılmasından siyasi hesaplarla yapıldığı artık belli olan Afrin operasyonuna kadar iktidara verdikleri her destek, bu tek adam-dikta rejiminin inşasına verilen desteğe dönüştü.

Reklam

Bu partilerin ülkenin böylesine kritik bir eşikten geçtiği bugün bile HDP ile demokrasi ekseninde buluşmaktan kaçınmaları, iktidara verilen yeni bir destek olarak anlam kazanıyor. Bundan daha da önemlisi bu partilerin HDP’yi ‘sıfır baraj’ ittifakının dışında bırakma tutumları, ülkeyi darbe ve dikta kıskacından kurtaracak demokratik bir çıkış konusunda kapasitelerinin ne kadar sınırlı olduğunu da ortaya koyuyor.

Yusuf Karataş’ın yazısı