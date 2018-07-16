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Yaramazlara biraz batar!

Yusuf Karataş: İdlib’e bir operasyon kaçınılmaz görünüyor

 

Türkiye’deki Erdoğan iktidarının Suriye’deki Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonlarını önce Kürt kantonlarının (Kobanê ve Afrin) birleşmesini engellemek ve daha sonra uygun koşullar oluştuğunda Kürtlerin elindeki bölgeleri ele geçirmek (Afrin) için yaptığı bir sır değil. Bu nedenle Türkiye’nin ve işbirliği yaptığı grupların (ÖSO) denetimindeki bölgelerin kaderi büyük oranda Suriye rejimi ve Kürtler arasındaki görüşmeler tarafından belirlenecek.

Bu üç bölge için bir sıralama yaparsak; ilk önce İdlib’e bir operasyon kaçınılmaz görünüyor. Sonra Suriye rejimi ve Kürtler (SDG) arasındaki görüşme-çözüm sürecinin nasıl sonuçlanacağı belirleyici bir önem taşıyor. Ve en sonunda da Kürtlerle olası bir çözüme bağlı olarak sıra Türkiye ve desteklediği grupların ellerindeki bölgelere geliyor.

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Yusuf Karataş’ın yazısı

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