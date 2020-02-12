Yusuf Karataş: İdlib’deki durum Erdoğan iktidarının sözcülerinin iddia ettiği gibi mi?

Suriye ordusunun İdlib’de sürdürdüğü operasyonda 2 Şubat’ta 7 Türk askeri ve 1 sivilin yaşamını yitirmesinin ardından önceki gün de çatışmalarda hedef haline gelen 5 asker daha yaşamını yitirdi. Erdoğan iktidarı cephesinden yapılan “bu saldırılara misliyle karşılık verildiği, askerlerin kanının yerde kalmadığı” açıklamaları eşliğinde İdlib’e zırhlı araç ve asker sevkiyatının devam etmesi -ki, İdlib’deki asker sayısının 5 bini geçtiği belirtiliyor- nedeniyle herkes “İdlib’de ne oluyor?” sorusunu soruyor. Öte yandan iktidar sözcülerinin “Türk askerinin İdlib’den ayrılmayacağı”, “Türkiye’nin Soçi ve Adana Mutabakatı çerçevesinde İdlib’de bulunduğu”, “İdlib’de bulunma amacının sınır güvenliğini sağlama ve sivilleri korumak olduğu” gibi açıklamaları kafaları daha da karıştırıyor.

Peki, gerçekten İdlib’deki durum Erdoğan iktidarının sözcülerinin iddia ettikleri gibi mi?

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Yusuf Karataş’ın yazısı