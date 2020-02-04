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Yaramazlara biraz batar!

Yusuf Karataş: İdlib’deki çatışma sonun başlangıcı!

Son günlerde büyük çoğunluğu HTŞ’nin elinde bulunan İdlib’e yönelik operasyonlarını yoğunlaştıran Suriye ordusunun topçu ateşinde 4 Türk askerinin yaşamını yitirmesi ve ardından Türk ordu güçlerinin Suriye ordu güçlerine karşılık vermesi -ki, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 13 ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 30-35 rejim askerinin öldürüldüğünü söylüyor-İdlib’deki gerilimin yeni bir noktaya taşındığını gösteriyor.

Geçen hafta iki bölümlük ‘Erdoğan’ın Astana ve Soçi çıkışı Rusya’yla krizin habercisi mi?’ yazılarında son krizin arka planındaki gelişmeler ve olası sonuçları çeşitli yönleriyle tartışılmaya çalışılmış; gelinen aşamada Türkiye’deki iktidarın Suriye’deki varlığının Rusya’ya daha fazla bağımlı duruma geldiği ve bu nedenle İdlib’de olası bir çatışmanın Suriye’de sonun başlangıcı olacağı vurgulanmıştı.

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Yusuf Karataş’ın yazısı

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