Yusuf Karataş: HDP’ye yönelik tutum tek adam iktidarının en önemli dayanağı

Soylu uzunca bir süredir saray tarafından mecliste grubu bulunan ve seçimlerde 6-7 milyon insanın oyunu almış bir partiyi ‘terörize etme’ konusunda özel olarak görevlendirilmiş durumda. O yüzden HDP ne yaparsa yapsın, Soylu yine de evirip çevirip bir “terör kulpu” takacaktı.

Soylu’nun bu açıklamalarını aslında kayyum kararlarının hiçbir hukuki dayanağı olmadığının ve iktidarın en ufak bir demokrasi kaygısının olmadığının itirafı olarak da okumak mümkün.

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Dokunulmazlıkların kaldırılmasından kayyumlara ve HDP’ye yönelik kesintisiz sürdürülen gözaltı-tutuklamalara kadar HDP’nin terörize edilmesi siyaseti, tek adam iktidarının en önemli dayanaklarından bir olarak kullanıldı/kullanılıyor.

Yusuf Karataş’ın yazısı