Yusuf Karataş: HDP, CHP ve bütün demokrasi güçlerine ortak mücadele çağrısı yapıyor

HDP Milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğullları ile CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun vekilliklerinin ‘yukarıdan’ gelen talimatla düşürülüp tutuklanmalarıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Milletvekillerinin tutuklanmalarının ardından olağanüstü toplanan HDP MYK’si, daha takvimi kesinleşmemiş olsa da Leyla Güven’in seçildiği Hakkâri’den ve HDP’nin Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde tutulduğu Edirne’den başlatılacak iki koldan “Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü” yapma kararı aldı.

Reklam

HDP, ‘Darbeye karşı Demokrasi Yürüyüşü’ kararını alırken CHP’ye ve bütün demokrasi güçlerine de ortak mücadele çağrısı yapıyor. Yine Selahattin Demirtaş da AKP’nin tek başına iktidar olma çoğunluğunu kaybettiği ve ardından siyasetin yeniden dizayn edilmesi için birçok saldırının gerçekleştirildiği 7 Haziran 2015 seçimlerinin yıl dönümünde bir yazı kaleme almış ve bu yazıda “Daha geniş ve açık ittifaklar yapma” çağrısını yapmıştı-ki, çağrının öncelikle CHP’ye yapıldığını tahmin etmek zor değil.

Yusuf Karataş’ın yazısı