Yusuf Karataş: Halep, Musul, Trablus; ‘Milli güvenlik’ mi, yeni Osmanlıcı yayılmacılık mı?

“Bizim olayımız beka meselesi, ondan da öte tarih meselesi. Biz şu anda öyle adımlar attık ki bu adımlar Sevr’in ters köşe edilmesidir”

Yukarıdaki sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait. Erdoğan bu sözleri, Libya iç savaşının taraflarından biri olan ‘Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Lideri Sarrac ile imzaladığı ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ ile ‘Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’ için söylüyor.

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Erdoğan, ‘tarih’ vurgusu da yaparak Osmanlı’ya dayandırdığı hak iddiası üzerinden sürdürdüğü yayılmacı emellerini bir ‘beka’ meselesi gibi göstermek istiyor. Böylece ‘Sevr’ vurgusu üzerinden yeni bir boyuta taşıdığı ‘beka’ söylemiyle geniş halk kesimlerini bu yayılmacı politikalara yedeklemeyi amaçlıyor.

Yusuf Karataş’ın yazısı