Yusuf Karataş: Erdoğan’ın giriştiği manevralar bumerang gibi dönüp kendini vurabilir

Erdoğan, ekonomide reform derken, mülkiyet hakkının geliştirilmesinden, sermaye yeni teşvikler ve ayrıcalıklar vermekten söz ediyor. Bu politikanın öbür tarafında da işçi-emekçilere, geniş emekçi halk kitlelerine ‘acı reçete’nin uygulanması yer alıyor. Dolayısıyla sermayeye verilen güvenceler ve krizin faturasının sırtlarına yıkılmak istenmesi, emekçi halk kesimlerinin hoşnutsuzluğunu derinleştirip iktidardan kopuşunu da hızlandırıyor.

Yargı sisteminin böylesine partizanca tek adam rejimine bağlandığı koşullarda hukukta reformun adından söz etmek bile bu manevranın bumerang gibi dönüp sahiplerini vurmasına yol açıyor. İktidarın beklenti yaratmaya yönelik bu adımı daha yolun başında iktidarın kendi içindeki çatlakları derinleştiriyor.

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Sonuç olarak Erdoğan’ın iktidarını ayakta tutmak için giriştiği manevraların tıpkı bir bumerang gibi dönüp kendini vurması ihtimali hiç de düşük görünmüyor.

Yusuf Karataş’ın yazısı