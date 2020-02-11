Yusuf Karataş: Erdoğan, muhalefet bloğunu parçalamak için ‘Ergenekon’ ve darbe tartışmasını alevlendiriyor

Bugün bir yandan AKP’den Davutoğlu ve Babacan’ın başını çektiği kopuşlar oldu. Öte yandan başta ekonomik kriz olmak üzere uyguladığı halk karşıtı politikalar Erdoğan iktidarına halk desteğinin azalmasına neden oluyor.

Erdoğan, bu erimeyi durdurmak ve muhalefet blokunu parçalamak için ‘Ergenekon’cular ve darbecilik tartışmaları üzerinden yeni bir gerilim ve kamplaşma yaratmak istiyor.

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İşte Erdoğan, ‘Ergenekon’ ve darbe tartışmasını alevlendirerek ve CHP’yi bu tartışmaya çekerek-ki, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Başbuğ’u sahipleneceklerini söyledi-muhalefet blokunu parçalamayı hesaplıyor. Çünkü Erdoğan, İslamcılara ‘28 Şubat’ ve ‘e-muhtıra’yı hatırlatan ‘Ergenekon’ üzerinden sürdürülecek bir tartışmanın CHP ve Kudüs mitinginde yan yana geldiği İslamcı-muhafazakâr partileri karşı karşıya getirebilecek bir potansiyel taşıdığını çok iyi görüyor.

Yusuf Karataş’ın yazısı