Yusuf Karataş: Erdoğan iktidarının bölgede hareket alanının daralacağı bir döneme girildi

Erdoğan yönetiminin, Suriye’de 2016’dan beri iş birliği yaptığı Rusya ile daha fazla karşı karşıya geleceği bir noktaya doğru sürüklendiğini söyleyebiliriz.

Burada Rusya’nın ekonomik ve askeri olarak desteklediği Ermenistan ve Türkiye’nin desteklediği Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ sorununun ve bu sorunun çatışmalı bir seyir izlemesinin iki ülkenin karşı karşıya gelme sürecinde hızlandırıcı bir rol oynadığını da eklemek gerekiyor.

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Bitirirken bu gelişmeler AB’nin Doğu Akdeniz’deki gerilim nedeniyle yaptırım tehdidi ve ABD’nin Ortadoğu’da Arap rejimler ile İsrail arasında iş birliğini geliştirmeye yönelik hamleleri ile birlikte okunduğunda Erdoğan iktidarının bölgede hareket alanının daralacağı bir döneme girildiği tespiti yapılabilir.

Yusuf Karataş’ın yazısı