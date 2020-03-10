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Yaramazlara biraz batar!

Yusuf Karataş: DTK ‘terör yapılanması’ ise dönemin başbakanı Erdoğan’ı karşılayan protokolde işi neydi?

İşte size 16 Kasım 2013 tarihinde Başbakan Erdoğan’ın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ni ziyareti ile ilgili birçok haber sitesinde bulabileceğiniz bir haber: “Başbakan Erdoğan heyetini Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, DTK Eş Genel Başkanı Ahmet Türk, Diyarbakır milletvekilleri Leyla Zana, Altan Tan, Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Hakkari Milletvekili Esat Canan ve bir çok yetkili karşıladı…”

Yani hem DTK Eş Başkanı Ahmet Türk, Erdoğan’ı karşılayan protokolde yer alacak ve hem de birçok Kürt siyasetçi aynı dönemde katıldıkları DTK faaliyetlerinden dolayı ‘terör örgütü yönetici ve üyesi’ olmakla yargılanacak!

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O zaman sormazlar mı; DTK ‘terör yapılanması’ ise, dönemin başbakanı Erdoğan’ı karşılayan protokolde işi neydi? DTK eğer iddia edildiği gibi bir ‘terör yapılanması’ ise, Erdoğan bu yapılanmanın eş başkanını muhatap alarak meşru görülmesini/gösterilmesini sağlamış olmuyor mu? 

Yusuf Karataş’ın yazısı

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