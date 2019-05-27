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Yaramazlara biraz batar!

Yusuf Karataş: Dersim tabelasına yasak geldi Cumhuriyet devrimleri kurtuldu!

Soner Yalçın TKP’li Başkan Fatih Maçoğlu’ya hitaben yazdığı yazısında ‘Tunceli’ yerine ‘Dersim’ tabelası asılması kararının “HDP kompleksi” olduğu, sosyalizm yerine “feodalizm gericiliğine” teslim olunduğu, bu kararın “patenti ABD’ye ait etnik siyasetin sonucu” olduğu vs. gibi şeyler söylüyor. Özetle yazara göre ‘Tunceli’, “cumhuriyet devrimlerini” ve Dersim ise “feodal gericiliği” sembolize ediyor…

Bu arada bugün belediye binasına Dersim tabelasının asılmasını engelleyen rejimin başında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zamanında (başbakan iken) CHP’yi sıkıştırmak için meclis kürsüsünde devletin Dersim’de yaptığı katliamları uzun uzadıya anlattığını da söylemeden geçmeyelim.

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Hal buyken Soner Yalçın gibilerinin telaş yapıp kendilerini üzmelerine gerek yok.

Bakın işte, tek adam rejimi ‘Dersim’ tabelasını yasakladı ve ‘cumhuriyet devrimleri’ kurtuldu!

Yusuf Karataş’ın yazısı

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