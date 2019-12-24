Yusuf Karataş: Dersim konusunda konuşmak dışında hiçbir adım atmayan Erdoğan ve iktidarı

Erdoğan, ‘Necip Fazıl Ödülleri’nde yaptığı bu konuşmada CHP ve Kılıçdaroğlu’ya ‘tarihle yüzleşme’ ve ‘Dersim olayları’ üzerinden yükleniyor.

“Dersim olayları” diyor Erdoğan. Çünkü CHP’yi tarihle yüzleşememe konusunda eleştirirken bile ‘Dersim Katliamı’na’ artık “katliam” diyemiyor!

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Evet, CHP’nin Dersim Katliamı başta tarihle yüzleşme konusunda ne kadar adım atıp atamadığı tartışmaya açıktır. Ancak bunu sorgulamak için en son söz söylemesi gereken, 17 yıldır ülkeyi yönettiği halde Dersim konusunda konuşmak dışında hiçbir adım atmayan Erdoğan ve iktidarıdır.

Yusuf Karataş’ın yazısı