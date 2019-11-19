Yusuf Karataş: Demokrasi mücadelesinde en geniş halk güçlerini birleştirmekte ısrar etmeliyiz

Bugünkü koşullarda Erdoğan iktidarının/tek adam yönetiminin devam eden kayyum atamalarında kendini gösteren baskı politikalarını içe dönerek durdurmak olanaklı görünmüyor. Atılacak adımların, alınacak kararların halkın en geniş kesimlerini örgütleyecek ve mücadeleyi ilerletecek yönde olması gerekiyor. Çünkü halkın iradesinin gasbından başka anlama gelmeyen kayyumlar nasıl sadece HDP’nin sorunu değilse, iktidarın en temel demokratik hakların kullanımını ortadan kaldıran bu uygulamalarına karşı koymak da sadece HDP’nin üstesinden gelebileceği bir iş değildir. Bu nedenle bugün kayyumlara karşı mücadelenin demokrasi mücadelesinin bir alanı/konusu olduğunu unutmadan bu saldırıları püskürtmek için en geniş halk güçlerini birleştirecek bir mücadele hattında ısrar etmekten başka bir çıkar yol bulunmuyor.

Yusuf Karataş’ın yazısı