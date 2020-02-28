Yusuf Karataş: Cihatçıların Suriye’ye müdahalenin dayanağı olarak kullanılması politikasının sonuna gelindi

Bugün İdlib’deki durum, cihatçıların Suriye’ye müdahalenin dayanağı olarak kullanılması politikasının sonuna gelindiğini haber veriyor.

IŞİD, Nusra, Ahrar’uş Şam gibi cihatçı grupların sahada etkin olduğu dönem, Erdoğan iktidarının Suriye’ye müdahale politikasının en fazla dayanağa sahip olduğu dönemdi. Bu dönemde bu cihatçı gruplar bir yandan Suriye/Esad yönetiminin devrilmesi ve öte yandan Kürtlerin Rojava’da oluşturdukları özerk yönetimin yok edilmesi hedeflerine bağlı olarak desteklendi. Ancak bir yandan ABD’nin bölgede (Ortadoğu) zayıflamaya başlayan otoritesini yeniden tesis etmek için uygulamaya koyduğu ‘IŞİD ile Mücadele Stratejisi’ kapsamında Suriye’de (Kobanê’de) IŞİD’e karşı savaşan Kürt güçleri (Suriye Demokratik Güçleri-SDG) ile iş birliğine yönelmesi ve öte yandan eylül 2015’ten sonra Rusya’nın Suriye yönetimini desteklemek için askeri olarak devreye girmesi dengeleri değiştirip hesapları bozdu.

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Yusuf Karataş’ın yazısı