Yusuf Karataş: Cem Uzan, Erdoğan iktidarı için yeniden kurtarıcı olabilir mi?

Bütün bunlar üzerinden soralım: Uzan, Erdoğan iktidarı için yeniden kurtarıcı olabilir mi?

Tıpkı 2001 gibi yine bir ekonomik krizin toplumu ciddi biçimde etkilediği bir dönemde bu kez iktidar partisinin muhalefeti bölmek ve bir bölümünü kendisine yedeklemek için Uzan kartını devreye sokması uzak bir ihtimal değil. Çünkü Uzan’ın yeniden siyasete dönmesi halinde Meral Akşener’in İYi Partisi’ine giden arayış halindeki milliyetçi kesimlerden ve kısmen CHP’den oy alabileceği hesapları yapılıyor.

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Uzan, ‘hizmete hazır’ bekliyor!

Yusuf Karataş’ın yazısı