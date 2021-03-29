Yusuf Karataş: ABD ve AB, Erdoğan’a neden sarı ışık yaktı?

Siz bakmayın, ‘Hür dünyanın koruyucusu’ ABD’nin ve ‘demokrasinin Kabê’si’ AB’nin; Demirtaş ve Kavala ile ilgili kararlar, HDP’nin kapatılması, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması vb. gibi konularda yaptıkları ‘Dostlar alışverişte görsün’ eleştirilerini. ABD ve AB’yi Erdoğan iktidarının içeride ne yaptığı değil, dünyadaki yeni hegemonya mücadelesinde yeniden kendileriyle iş birliği çizgisine gelmesi ilgilendiriyor. Bu konuda İdlib ve mülteci pazarlığının yapıldığı dönemde Kürt kentlerindeki şehir savaşları ve bodrumlara sığınan insanlarla ilgili yapılan başvuruların AİHM tarafından reddedilmesini ve AB’nin ‘üç maymunu’ oynamasını hatırlatmak yeter!

Elbette Erdoğan iktidarına ‘sarı ışık’ yakılması, aradaki sorunların çözüldüğünün değil; kendi politik eksenlerine eklemlenmesi bakımından süre tanındığı anlamına geliyor. Dolayısıyla bu durum, aynı zamanda Erdoğan iktidarının manevra alanının giderek daralacağı bir sürece girildiğine de işaret ediyor.

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Yusuf Karataş’ın yazısı