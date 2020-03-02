Yusuf Karataş: ABD, Patriotları Türkiye’nin güvenliğini düşündüğü için mi verecek?

Öyleyse sorumuzu soralım: “Gerçek müttefikiniz biziz” diyen ABD, Patriot’ları verirse gerçekten Türkiye’nin güvenliğini düşündüğü için mi verecek?

Bu sorunun yanıtına geçmeden önce şunu da belirtmekte yarar var. Türkiye’nin talebiyle toplanan NATO “Tedbir çerçevesinde Türkiye’nin hava savunma sisteminin güçlendirilmesi” kararını almış ancak Yunanistan, Türkiye’nin AB ile mülteciler konusunda imzaladığı anlaşmaya uyması şartını öne sürerek bu kararı veto etmişti. Fakat sonra on binlerce mültecinin Yunanistan sınırına dayanmış olmasına rağmen Yunanistan’ın itirazını geri çekmesi, Türkiye ve ABD-NATO arasındaki pazarlıkların başlaması için Yunanistan’a baskı yapıldığını gösteriyor.

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Yusuf Karataş’ın yazısı

