Yusuf Kaplan: Yeter ki, biz, iki asırdır yaşadığımız aşağılık kompleksini yenelim, kendimize gelelim…

Bu yıl ikincisi düzenlenen fuara 40’a yakın ülkeden yayınevi, 100 civarında ilim ve fikir adamı katıldı. Sultanahmet Medresesi’nde düzenlenen fuara ilgi büyüktü.

Şu kesin artık: Türkiye, küllerinden doğacak…

Kurucu kaynaklarını keşfedecek, İslâm dünyasıyla fikrî bir diyaloğa, alış-verişe geçecek, köprüler kuracak ve geleceğimizi inşa edecek öncü ilim ve fikir adamlarını çıkaracak…

Zeval’de kemali yakalayacak… insanlığın önünü açacak zorlu bir medeniyet yolculuğuna çıkacak…

Fuardan çok önemli kitaplar aldım. Bunları yazmaya yerin kalmadı. Başka yazılarda bu kitaplardan sözedeceğim.

Yazıyı şöyle bitireyim: İstiklâl köklerdedir, istiklal göklerde.

Kök, gök-ekini bir meyvedir. Gök’le kurulacak temas, yer’e kök olarak rahmet tohumları ekecektir…

Yeter ki, biz, iki asırdır yaşadığımız aşağılık kompleksini yenelim, kendimize gelelim… İşte o zaman bizi kimse durduramaz biiznillah.

Yusuf Kaplan’ın yazısı