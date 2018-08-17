Yusuf Kaplan: Türkiye, Tanzimat’la birlikte, sendeledi, Cumhuriyet’le birlikte düştü

Türkiye henüz kendine gelebilmiş değil.

Bırakınız kendine gelebilmeyi, başına ne geldiğini bile görebilmiş değil henüz!

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Menderes’ten bu yana gerçekleştirdiğimiz yarma harekâtları, Türkiye’nin kendine gelme, kendini bulma, yolunu çizme çabalarının kilometre taşları.

İki asırdır yaşadığımız travmalar, Türkiye’nin kendine gelme çabaları aslında.

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Türkiye, Tanzimat’la birlikte, sendeledi; Cumhuriyet’le birlikte -tarihi yapan bir aktör olarak tarihten çekilmesi, medeniyet iddialarını terkettiği için Batılıların yaptıkları tarihte tatil yapan bir figürana dönüşmesi anlamında- düştü.

Yüzyıldır, dünya tarihinde bir rol oynayabilmeyi geçtim, kendi tarihimizi bile biz yapmıyoruz. Kendi hayatımızı, kendi dünyamızı bizim medeniyet dinamiklerimiz, ruh köklerimiz, iddialarımız çerçevesinde değil, Batılı kavramlar ve kurumlar çerçevesinde şekillendiriyoruz.

Yusuf Kaplan’ın yazısı