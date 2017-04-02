Yusuf Kaplan: Türkiye, Avrupa’nın tarihî ve kültürel bilinçaltını patlattı!

Öte yandan belli başlı kurucu Avrupa ülkelerinin 15 Temmuz saldırısının başarıya ulaşamamasından duydukları şoku hâlâ atlatamamaları, Avrupa güçlerinin Türkiye’yi açıkça hedef tahtasına koymalarına yetti.
Türkiye’nin hedef tahtasına yerleştirilmesi, Türkiye’deki referandumdan belli başlı Avrupa ülkelerinin hem de İslâmî semboller üzerinden “hayır” kampanyalarına destek vermeleri, terör örgütlerinin önünü sonuna kadar açmaları, İsviçre Parlamentosu’nun yanıbaşında terör örgütlerinin düzenledikleri gösteride açık açık “Kill Erdoğan / Erdoğan’ı Öldürün!” pankartının asılması, Avrupalıların Türkiye’nin yükselişinden ve gelişinden duyduğu şokun yansımaları.
Gelinen noktada şunu söyleyebiliriz rahatlıkla: Türkiye, Avrupa’nın tarihî ve kültürel bilinçaltını patlattı!
İşte tam bu noktada Vatikan devreye girdi. Vatikan da Avrupalıların genlerine işleyen Haçlı ruhunu hortlattı!