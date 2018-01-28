Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yusuf Kaplan: Türk askerinin İslamlaşmasından şikayet eden tip bu ülkenin çocuğu olabilir mi?

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Yıllardır söylediğim şeyi bir kez daha söylemenin tam sırası: Bu ülke dışardan fiilen sömürgeleştirilemedi ama içerden zihnen sömürgeleştirildi. Türk askerinin, üstelik de savaş sırasında “tekbir getirerek komut veriyor, toplu namaz kılıyor” diyerek İslâmlaşmasından şikayet eden tip, bu ülkenin çocuğu olabilir mi? Böyle bir tipin bu ülkeye bir hayrı dokunabilir mi?

Oysa gerçek şu: Bu toplumun askeri, İslâm’ın sancaktarlığını yaptığı için değerlidir, önemlidir, kıymetlidir.

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Bu toplumun askeri, bin yıldır, İslâm düşmanlarına karşı hakikatin, adaletin ve kardeşliğin yurdu, umudu ve ufku İslâm’ın bayraktarlığını yaptığı için bütün müslüman halklar, dua ediyor bu askere bugün bile…

Burkina Faso’dan Bosna’ya, Üsküp’ten Filistin’e, Arakan’a ve Moro’ya kadar dünyanın en ücra köşelerinde hem de…

Böyle bir askerden rahatsız olanlar ancak köle ruhlu, zihinleri prangalı türedi tipler olabilir yalnızca.

Yusuf Kaplan’ın yazısı 

 

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