Yusuf Kaplan: Trump, tam bir kovboy gibi

Trump, tam bir kovboy gibi. John Wayne Yankee’sinin hortlamışı sanki. Bir devlet başkanına hiç benzemiyor.

Dünyaya bir haydut gibi çeki düzen vermeye devam edeceğini gösterdi Trump, Başkan seçildikten sonra yaptığı ilk yurtdışı ziyaretinde Riyad’da.

Körfez ülkeleri, Trump’ın, Suud kralı ve Mısır diktatörü Sisi ile birlikte Riyad ziyaretinde “sihirli küre”ye el basarak yemin etmelerinin üzerinden bir kaç güç geçmeden Katar’ı kara, hava ve denizden ablukaya aldılar.

Tam bir köle psikolojisiyle, efendileri emretti diye Katar’ı boğmaya başladılar.

Türkiye, Katar’ı yalnız bırakamaz. Hedefte Türkiye de var asıl.

Yusuf Kaplan’ın yazısı