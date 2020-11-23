Yusuf Kaplan: Toplumun ruhunu kurtaracak köklü reformlar yapılmazsa, toplumun çöküşünü durdurmak zorlaşır

Toplumun ruhunu kurtarmak ve yeni bir dünya kurmak gerekiyor…

Eğitim, hukuk ve ekonomide yapılacak reformlar toplumun ruhunu kurtarma, taze ve diriltici bir ruhla donanma atılımlarına dönüşmez de, sadece maddî, ekonomik endeksler açısından gerçekleştirilmeye çalışılırsa, toplum bu son toparlanma şansını da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

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Sözün özü: Eğitimde, hukukta, kültürde, medyada, şehricilikte, medyada, sanatta ve ekonomide toplumun ruhunu kurtaracak ve adım adım, çileyle yeni bir dünya kurmamızı ve dünyaya sunmamızı sağlayacak köklü, kalıcı reformlar yapılmazsa, toplumun çöküşünü durdurmak zorlaşır -Allah muhafaza!

Yusuf Kaplan’ın yazısı