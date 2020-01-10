Yusuf Kaplan: Süleymani, kurban mıydı?

Süleymani’nin 4 büyük şehirde ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Kirman’daki cenaze namazı sırasındaki izdihamda 56 kişi öldü!

İran rejimi karşı-gösteriler için bindirilmiş kıtalarla ancak 20-25 bin kişi toplayabiliyordu bu gösterilere!

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Ama Süleymani’nin cenazesi için milyonlarca İran sokaklara döküldü, gözyaşı döktü.

Rejim, gücünü tahkim etti, muhalefet sesini kıstı ve sustu!

Süleymani’nin öldürülmesinden sonra hem İran rejimi içerde olmadığı kadar güçlendi hem de İran bir kez daha mazlum konumuna düşürülerek İslâm dünyasında işlediği cinayetlerin üzeri büyük bir şalla örtülmüş, dolayıyla İran’ın önü alabildiğine açılmış oldu!

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Soru şu o hâlde: Süleymani, kurban mıydı?

Yusuf Kaplan’ın yazısı