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Yaramazlara biraz batar!

   
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Yusuf Kaplan: Sistem mi bizi değiştirecek, biz mi sistemi?

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Müslüman, bulunduğu yerin şeklini alan kişi değil, bulunduğu yere şeklini veren kişidir.

Eğer Müslümanlar bulundukları yere şekil vermiyorlar da, bulundukları yerini şeklini alıyorlarsa, yapmaları gereken şey, derhal aynaya bakmakolmalıdır.

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Bu yazıda serdettiğim fikirler, güncel siyasetle sınırlı fikirler değildir; aksine güncel siyasetin sınırlılıklarını aşmaya, bizi sâhil-i selâmete ulaşmaya, bizi bize ulaşmaya, biz’in izini sürmeye  çağıran fikirlerdir.

Söylemek istediğim şeyin özel ve genel olmak üzere iki boyutu var.

Birincisi şu: Sistem mi bizi dönüştürecek, biz mi sistemi dönüştüreceğiz?

İkincisi de: Dünya mı bizi dönüştürecek ve kendine benzetecek; yoksa biz mi dünyayı dönüştürüp hakikatin rengine boyayacak ve daha âdil, daha barışçıl ve daha kardeşâne bir dünyayı nasıl inşa edebileceğimiz yakıcı meselesi üzerinde kafa patlatacağız?

Yusuf Kaplan’ın yazısı

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