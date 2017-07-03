Yusuf Kaplan: Laiklik üzerinden alttan alta Alevîlik kaşınacak…

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

15 Temmuz’un arefesinde, Türkiye, Alevî meselesi üzerinden kaşınmaya çalışılabilir…

Gezi’de bir Alevî kalkışması provası yapıldı, 17-25 Aralık’ta da Alevî meselesi kaşındı alttan alta.

Alevî vatandaşlarımızın da, Sünnî vatandaşlarımızın da son derece duyarlı hareket etmesi gereken zorlu bir gelecek bizi bekliyor…

Kılıçdaroğlu, İstanbul’a yaklaştıkça, Gezi sırasında Alevîleri kışkırtan istirahat tezgâhları artmaya başladı bile…

Kürt meselesinde istedikleri sonucu alamadı emperyalistler. Alevî meselesini kaşıyacaklar… Bunun için on yıllardır çok ince hazırlık yapıyorlar…

Sadece şu kadarını söyleyeyim: Kürt meselesinde bizi birbirimize düşüremediler; ama Alevî meselesi kaşınır ve kontrolden çıkarılacak boyutlar kazanırsa, işimiz çok zorlaşır Allah muhafaza.

Kılıçdaroğlu’nun “Adalet Yürüyüşü”, yeni bir Gezi’ye dönüştürülecek…

Hem 15 Temmuz buharlaştırılacak hem de Türkiye’nin fay hatları patlatılacak…

Laiklik üzerinden alttan alta Alevîlik kaşınacak…

Laiklik pompalanacak, 15 Temmuz ruhu bombalanacak!

Dikkatli olmamız, kenetlenmemiz, provokasyonlara karşı teyakkuz hâlinde olmamız gerekiyor…

Yusuf Kaplan’ın yazısı