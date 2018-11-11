Yusuf Kaplan: Kültüre ve gençliğe sahip çıkamazsak, yok oluruz!

Türkiye’nin güçlü ve köklü bir kültür politikası, şehircilik politikası, gençlik politikası, uzun soluklu bir medya politikası ve stratejisi yok. Bizim medeniyetimizin ruhunu yansıtan bir şehircilik politikası ve stratejisti de yok. Kentsel dönüşüm, tam bir fâciâ, katliam, tek kelimeyle, intihar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son şehircilik ve çevre konulu bir toplantıda yaptığı konuşmada (kentsel dönüşüm faslı hâriç) bunları açık açık itiraf etti. Bundan sonraki süreçte bu konuların üzerine hassasiyetle gidileceğini söyledi.

Reklam

Hangi kadroyla, hangi köklü kültürel sermayeyle ve hangi medeniyet bilinci ve birikimiyle?

Bu soruların cevabının verilmesi lazım.

Reklam

Yusuf Kaplan’ın yazısı