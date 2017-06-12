Yusuf Kaplan: Kudurdu bu Batılılar da…

Uyarıyorum: Bütün İslâmî hareketlerin, cemaatlerin, STK’ların birbirleriyle irtibatlarını kesecekler, mazlum Müslüman kitlelerin yegâne koruyucusu, kollayıcısı İslâmî hareketleri ve cemaatleri bitirecekler, kitleleri açlığa, susuzluğa mahkûm edecekler.

Kudurdu bu Batılılar da, kuklaları soytarı adamlar da!

Musul, ölüyor usul usul bir kaç gündür…

İlaç yok, ekmek yok, süt yok…

Kedi eti yemeye başlamışlar zorunluluktan. Ve bir kilo kedi eti 30 dolara satılıyor!

Musul’daki bir adamın bir haftalık geçim masrafı 30 dolar!

Gerisini siz düşünün artık…

Yusuf Kaplan’ın yazısı